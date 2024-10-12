На Вінниччині рейсовий автобус збив пішохода

Поліція Вінниччини розслідує аварію, в якій загинула 57-річна жінка.

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Поліція Вінниччини розслідує обставини ДТП, внаслідок якої загинула жінка-пішохід. Інцидент трапився ввечері 11 жовтня при в'їзді до міста Тульчин. Про це повідомляє поліція Вінниччини.

За попередньою інформацією слідства, 58-річний водій нерейсового автобуса Neoplan N 316-SHD, повертаючись до гаражу, допустив наїзд на 57-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину. Внаслідок аварії жінка загинула на місці події.

У водія відібрали зразки крові для проведення токсикологічної експертизи, а автобус помістили на арештмайданчик.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого. Санкція цієї статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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