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Конкурс в апелляционные административные суды – результаты тестирования за 21 октября

18:19, 21 октября 2024
Сразу 20 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 11 не явились.
Конкурс в апелляционные административные суды – результаты тестирования за 21 октября
Фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты четырнадцатого дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

21 октября тестирование сдавали две группы кандидатов, претендующих на должности судей апелляционных судов по административной специализации.

Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

По данным ВККС, 20 претендентов на должности судей апелляционных судов по административной специализации 21 октября не набрали необходимый проходной балл, а еще 11 кандидатов не явились на тестирование.

Указанное количество кандидатов, которые не набрали проходной балл или не явились на тестирование, является своего рода анти рекордом за все время тестирования кандидатов на должности судей апелляционных судов, начиная со 2 октября. Обычно не могут набрать проходной балл от 5 до 8 кандидатов.

Вместе с тем, 7 кандидата набрали максимально возможные 150 баллов.

С результатами тестирования за 21 октября по административной специализации можно ознакомиться ниже:

С результатами первого дня тестирования (2 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами второго дня тестирования (3 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами третьего дня тестирования (4 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами четвертого дня тестирования (7 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами пятого дня тестирования (8 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами шестого дня тестирования (9 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами седьмого дня тестирования (10 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами восьмого дня тестирования (11 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами девятого дня тестирования (14 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами десятого дня тестирования (15 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами одиннадцатого дня тестирования (16 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами двенадцатого дня тестирования (17 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами тринадцатого дня тестирования (18 октября) по уголовной специализации можно ознакомиться по ссылке.

С результатами тринадцатого дня тестирования (18 октября) по административной специализации можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВККС Высшая квалификационная комиссия судей Украины

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Сразу 20 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 11 не явились.

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