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НАТО не готове запропонувати Україні членство в Альянсі чи навіть запрошення, — посол США при НАТО Джулія Сміт

13:59, 23 жовтня 2024
Глава місії США при НАТО Джуліан Сміт зазначила, що США мають намір продовжувати наближати Україну до НАТО.
НАТО не готове запропонувати Україні членство в Альянсі чи навіть запрошення, — посол США при НАТО Джулія Сміт
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НАТО наразі не готове запропонувати Україні членство або запрошення до Альянсу. Про це заявила глава місії США при НАТО Джуліан Смітпередає Politico.

За її словами, Сполучені Штати наразі не готові запросити Україну до НАТО, що є важливим елементом Плану перемоги Президента Володимира Зеленського.

"На сьогоднішній день Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну", - зазначила Сміт.

Водночас вона підкреслила, що США мають намір продовжувати наближати Україну до НАТО, незважаючи на поточну позицію Альянсу.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість отримання членства в НАТО в обмін на відмову від територій, які наразі перебувають під російською окупацією.

За словами Президента, серед більшості країн-членів НАТО є консенсус щодо надання Україні запрошення до Альянсу, але є і кілька скептиків. 

У Франції вважають, що запрошення України до НАТО залежатиме від того, яка адміністрація буде у Білому домі.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав боротьбу з корупцією умовою запрошення України до НАТО.

Як писала «Судово-юридична газета», радник Білого дому з питань безпеки Джейк Салліван заявив, що для вступу до НАТО Україні потрібно провести необхідні реформи і виконати вимоги до умов безпеки.

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США НАТО Україна

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