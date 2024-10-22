Щодо запрошення України до НАТО є консенсус більшості членів Альянсу, — Володимир Зеленський

Водночас є стримана позиція кількох країн, над цим триватиме робота.

Більшість країн-членів НАТО підтримують запрошення України до Альянсу до завершення війни. Водночас є стримана позиція кількох країн, над цим триватиме робота. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Ми бачимо сьогодні впевненість у Франції, підтримку Франції. Ми розуміємо, що нас будуть підтримувати британці, й вважаємо, що будуть підтримувати італійці. Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, загалом на сьогодні ситуація в більшості залежить від Сполучених Штатів. Вважаємо, що в них іде консолідація їхніх думок щодо НАТО, і це має вплив ще, наприклад, на Угорщину й Словаччину», - зазначив Глава держави.

Президент додав, що Україна очікує позитивнішої реакції США після президентських виборів.

«Не через зміну президента, а просто тому, що фокус, увага у Сполучених Штатів нині на виборах, і я вважаю, що в будь-якому разі будь-які різкі заяви з боку США сьогодні, напевно, недоречні або мають виклики. Вважаю, вони не хочуть зайвих ризиків», – пояснив Глава держави.

Також Володимир Зеленський вказав, що Києву ще «доведеться багато працювати з німецькою стороною» з питання щодо запрошення України в НАТО.

«Але все ж таки Сполучені Штати матимуть на це вплив», — додав Президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість отримання членства в НАТО в обмін на відмову від територій, які наразі перебувають під російською окупацією.

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