Зеленський повідомив, чи збирався звільняти очільника ГУР Буданова

Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про можливе звільнення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова.
"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. Стосовно Умєрова не було теж такого питання", - сказав Президент в коментарі журналістам.
Нагадаємо, низка ЗМІ поширила інформацію про можливу відставку Кирила Буданова.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість отримання членства в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій.
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