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Зеленський повідомив, чи збирався звільняти очільника ГУР Буданова

15:21, 22 жовтня 2024
Володимир Зеленський спростував намір звільнити очільника ГУР Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова.
Зеленський повідомив, чи збирався звільняти очільника ГУР Буданова
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Президент України Володимир Зеленський спростував чутки про можливе звільнення очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова.

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. Стосовно Умєрова не було теж такого питання", - сказав Президент в коментарі журналістам.

Нагадаємо, низка ЗМІ поширила інформацію про можливу відставку Кирила Буданова.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість отримання членства в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій. 

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Володимир Зеленський Кирило Буданов

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