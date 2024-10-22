Зеленский сообщил, собирался ли увольнять начальника ГУР Буданова

Владимир Зеленский опроверг намерение уволить начальника ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

Фото: Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о возможном увольнении начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. Относительно Умерова не было тоже такого вопроса", - сказал Президент в комментарии журналистам.

Напомним, ряд СМИ распространили информацию о возможной отставке Кирилла Буданова.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможность получения членства в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.

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