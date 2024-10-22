Практика судов
  1. В Украине

Зеленский сообщил, собирался ли увольнять начальника ГУР Буданова

15:21, 22 октября 2024
Владимир Зеленский опроверг намерение уволить начальника ГУР Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.
Зеленский сообщил, собирался ли увольнять начальника ГУР Буданова
Фото: Володимир Зеленський
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о возможном увольнении начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова.

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. Относительно Умерова не было тоже такого вопроса", - сказал Президент в комментарии журналистам.

Напомним, ряд СМИ распространили информацию о возможной отставке Кирилла Буданова.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможность получения членства в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Владимир Зеленский Кирилл Буданов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в судьи будут сдавать экзамен только по тем специализациям, которые они самостоятельно выберут

Также обновленный законопроект предусматривает отмену требования о получении кандидатом на должность судьи не менее 75% баллов во время когнитивного тестирования.

Государственная судебная администрация окончательно проиграла судебный процесс против Совета судей Украины

Верховный Суд указал, что Совет судей не превышал своих полномочий и имел право на обращение с заявлением о действиях или бездействии ГСА.

Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – подписан закон

Подписан закон, согласно которому военный командир подлежит уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Украина получит средства от ЕС под конкретные политические условия, которые будут установлены в Меморандуме – еврокомиссар Дидье Рейндерс

Подобно нашим предварительным операциям, этот макрофинансовый заем будет связан с выполнением политических предварительных условий и конкретных политических условий, которые будут установлены в рамках Меморандума о взаимопонимании с Украиной – европейский комиссар по вопросам юстиции.

ТЦК отказало в отсрочке военнослужащему, уволенному со службы по основанию содержания трех несовершеннолетних детей – что решил суд

Военнослужащий был ранее уволен со службы в запас по причине наличия у него на содержании троих детей и имел соответствующую запись в военном билете, но ТЦК отказал ему в предоставлении отсрочки, так как эти данные не перенесли в реестр «Оберег».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси