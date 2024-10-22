Во Львовской области полицейский требовал у военнообязанного 4 тысячи долларов за то, что не повезет его в ТЦК

Оперуполномоченный требовал у мужчины взятку за то, что не отвезет ее в одно из подразделений ТЦК для мобилизации.

Иллюстративное фото из открытых источников

Во Львовской области оперуполномоченный требовал 4 тысячи долларов у военнообязанного мужчины за то, что не доставит его в ТЦК для дальнейшей мобилизации. Правоохранителя задержали при получении 3 тысяч долларов. Постановление по делу №463/9667/24 постановил Лычаковский районный суд Львова.

В материалах дела говорится, что вечером 14 октября 2024 года на Львовщине задержали оперуполномоченный сектор раскрытия преступлений против собственности отдела криминальной полиции Львовского районного управления полиции №1 после получения 3 тысяч долларов. Это часть суммы, которую полицейский требовал у мужчины за то, что не отвезет его в одно из подразделений ТЦК для мобилизации.

Обстоятельства, по которым оперуполномоченный требовал взятку, в судебном определении не указаны.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.368 УК (вымогательство и получение взятки). Досудебное расследование проводит ГБР.

Суд уже избрал меру пресечения оперуполномоченному – содержание под стражей с возможностью выйти из СИЗО, оплатив 242 тыс. грн залога.

Суд также наложил арест на 3 тысячи долларов взятки и имущество задержанного, в том числе автомобиль Volkswagen Passat, в котором ему передали деньги.

Правоохранителя также отстранили от должности на время расследования.

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