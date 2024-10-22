Кандидаты в судьи будут сдавать экзамен только по тем специализациям, которые они самостоятельно выберут

Также обновленный законопроект предусматривает отмену требования о получении кандидатом на должность судьи не менее 75% баллов во время когнитивного тестирования.

Будущие кандидаты на должность судьи местного суда будут сдавать экзамен только по тем специализациям, которые они самостоятельно изберут. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Так, 22 октября Комитет решил зарегистрировать комитетскую редакцию законопроекта №11425-д, включив в него соответствующие предложения по просьбе ВККС.

Кроме того, в законопроекте остаются положения об отмене требования о получении кандидатом на должность судьи не менее 75% баллов во время когнитивного тестирования. Такой балл будет самостоятельно определять ВККС.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшей квалификационной комиссии судей рассказали о своих ожиданиях от отбора на должности судей местных судов, который планируется объявить в декабре 2024 года.

Как рассказал 3 октября во время выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики заместитель председателя ВККС Алексей Омельян, Комиссия планирует объявить отбор, по меньшей мере, на 1274 вакантных должности судей местных судов. То есть, на все общее количество вакантных должностей судей судов первой инстанции по состоянию на 1 октября 2024 года.

«Мы хотим, чтобы на одну вакантную должность судьи первой инстанции было 4 претендента», – рассказал Алексей Омельян.

Вместе с тем заместитель председателя ВККС отметил, что на «качество» проведения отбора 2024 года может повлиять целый ряд негативных факторов.

Во-первых, это всеобщее снижение привлекательности профессии судьи, особенно судьи первой инстанции.

Во-вторых, кандидатов на должности судей отпугивает сложность процедуры отбора. Отбор может длиться не один год, а кандидатам на должности судей, даже местных общих судов, придется проходить 4 тестирования и выполнять 4 практических задания, включающих все судебные специализации. К тому же, за каждый этап конкурса претендентам на судейские мантии необходимо набирать не менее 75% баллов за каждый этап отбора.

«Среди юристов, которые могли бы принять участие в отборе, распространено мнение, а «стоит ли на это все тратить свои усилия»?», - рассказал заместитель председателя ВККС.

Как сообщил Алексей Омельян, пора четко определиться, как проводить предстоящий отбор на должности судей, и как сделать так, чтобы кандидаты все же приняли участие в отборе.

Напомним, что у ВККС есть два варианта развития событий, связанных с отбором на должности судей. Оптимистический сценарий предполагает, что отбор будет длиться 2 года, а пессимистический – 4 года.

Автор: Наталья Мамченко

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