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На Львівщині поліцейський вимагав у військовозобов’язаного 4 тисячі доларів за те, що не повезе його до ТЦК

19:36, 22 жовтня 2024
Оперуповноважений вимагав у чоловіка хабар за те, що не відвезе його у один з підрозділів ТЦК для мобілізації.
На Львівщині поліцейський вимагав у військовозобов’язаного 4 тисячі доларів за те, що не повезе його до ТЦК
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Львівській області оперуповноважений вимагав 4 тисячі доларів у військовозобов’язаного чоловіка за те, що не доставить його в ТЦК для подальшої мобілізації. Правоохоронця затримали під час отримання 3 тисяч доларів. Ухвалу у справі №463/9667/24 постановив Личаківський районний суд міста Львова.

У матеріалах справи йдеться, що ввечері 14 жовтня 2024 року на Львівщині затримали оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №1 після отримання 3 тисяч доларів. Це частина із суми, яку поліцейський вимагав у чоловіка за те, що не відвезе його у один з підрозділів ТЦК для мобілізації.

Обставини, за яких оперуповноважений вимагав хабар, у судовій ухвалі не вказані.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 ККУ (вимагання та отримання хабаря). Досудове розслідування проводить ДБР.

Наразі суд уже обрав запобіжний захід оперуповноваженому – тримання під вартою з можливістю вийти із СІЗО, сплативши 242 тис. грн застави.

Суд також наклав арешт на 3 тисячі доларів хабаря та майно затриманого, зокрема автомобіль Volkswagen Passat, у якому йому передали гроші.

Правоохоронця також відсторонили від посади на час розслідування.

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