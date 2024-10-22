По приглашению Украины в НАТО есть консенсус большинства членов Альянса, — Владимир Зеленский

В то же время, есть сдержанная позиция нескольких стран, над этим будет продолжаться работа.

Большинство стран-членов НАТО поддерживают приглашение Украины в Альянс до завершения войны. В то же время, есть сдержанная позиция нескольких стран, над этим будет продолжаться работа. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Мы видим сегодня уверенность во Франции, поддержку Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы и считаем, что будут поддерживать итальянцы. Относительно реакции Германии, по нашему мнению, в целом на сегодняшний день ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений по НАТО, и это оказывает влияние еще, например, на Венгрию и Словакию», - отметил Глава государства.

Президент добавил, что Украина ожидает более положительной реакции США после президентских выборов.

«Не из-за смены президента, а просто потому, что фокус, внимание у Соединенных Штатов сейчас на выборах, и я считаю, что в любом случае какие-либо резкие заявления со стороны США сегодня наверняка неуместны или имеют вызовы. Полагаю, они не хотят лишних рисков», – объяснил Глава государства.

Также Владимир Зеленский указал, что Киеву еще «придется много работать с немецкой стороной» по вопросу приглашения Украины в НАТО.

«Но все же Соединенные Штаты будут иметь на это влияние», – добавил Президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможность получения членства в НАТО в обмен на отказ от находящихся под российской оккупацией территорий.

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