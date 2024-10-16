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Володимир Зеленський представив План перемоги в Верховній Раді — що він містить, відео

12:24, 16 жовтня 2024
Президент Володимир Зеленський виступив у парламенті і представив План перемоги.
Володимир Зеленський представив План перемоги в Верховній Раді — що він містить, відео
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У середу, 16 жовтня, Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де представив План перемоги.

«План перемоги має працювати для того, аби прокласти міст до другого саміту миру, аби поставити крапку в війні. Якщо план підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року», - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що План складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.

Пункт перший – геополітичний.

Пункти другий і третій – військові.

Пункт четвертий – економічний.

Пункт п’ятий Плану перемоги – безпековий.

«Пункти розраховані за часом. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити. П’ятий пункт – на час після війни, щоб гарантувати безпеку», - сказав він.

Зеленський заявив, що першим у цьому списку йде запрошення України в НАТО.

«Ми розуміємо, що членство в НАТО – це питання подальшого, а не теперішнього.

Але путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні.

Росіяни повинні це відчути – що їхній цар програв геополітично», - сказав він.

За словами Глави держави, рішучість у питанні НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні.

«Саме тому це початковий пункт Плану перемоги. Свідчення рішучості. Безумовне запрошення зараз. Це визначеність, як партнери бачать насправді місце України в архітектурі безпеки», - додав Президент.

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Верховна Рада України Володимир Зеленський

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