Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде — что он содержит, видео

12:24, 16 октября 2024
Президент Владимир Зеленский выступил в парламенте и представил План победы
Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде — что он содержит, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил План победы.

«План победы должен работать для того, чтобы проложить мост во второй саммит мира, чтобы поставить точку в войне. Если план будет поддержан, мы можем завершить войну не позже следующего года», - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Пункт первый – геополитический.

Пункты второй и третий – военные.

Пункт четвертый – экономический.

Пункт пятый Плана победы – по безопастности

«Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы обеспечить безопасность», - сказал он.

Зеленский заявил, что первым в этом списке идет приглашение Украины в НАТО.

«Мы понимаем, что членство в НАТО – это вопрос дальнейшего, а не настоящего.

Но путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны.

Россияне должны это почувствовать – что их царь проиграл геополитически», – сказал он.

По словам Главы государства, решительность в вопросе НАТО для Украины означает неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине.

«Именно поэтому это начальный пункт Плана победы. Свидетельство решительности. Безусловное приглашение сейчас. Это определенность, как партнеры видят действительно место Украины в архитектуре безопасности», – добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде создадут ВСК по подготовке основ государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ

Ярослав Юрчишин и Мария Мезенцева указывают, что развал РФ «несет значительные риски для украинской, европейской и мировой безопасности, из-за чего союзники Украины будут предотвращать этот процесс, создавая для Украины риски продолжения и повторения войны», поэтому «украинская политика в отношении РФ должна быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ».

Ирина Мудрая: «Вскоре состоится презентация проекта Стратегии развития системы правосудия до 2029 года», интервью – часть первая

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая в эксклюзивном интервью Судебно-юридической газете рассказала о подготовленной Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на период до 2029 года.

Кабмин предлагает принять изменения в закон о судебном сборе во исполнение решения КСУ

Законопроект устанавливает, что судебный сбор не взимается за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие исполнителя при исполнении судебного решения.

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды начнется 4 ноября

Первыми 4-6 ноября тесты на определение уровня IQ будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

Комитет поддержал создание нового министерства демографии и диаспоры – Николай Княжицкий

Комитет, возглавляемый Никитой Потураевым, поддержал создание в Украине министерства демографии и диаспоры – ранее соавтор проекта Николай Княжицкий предложил предусмотреть под новое министерство средства в бюджете.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області