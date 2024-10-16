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Нотариусы не обретут статус налоговых агентов в результате принятия закона о повышении налогов

12:26, 16 октября 2024
Нотариусы будут подавать налоговой не налоговый расчет, а только соответствующую информацию об удостоверенных договорах.
Нотариусы не обретут статус налоговых агентов в результате принятия закона о повышении налогов
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Закон о повышении налогов направлен на подпись Президенту (законопроект 11416-д подписан спикером 15 октября). Он предусматривает и определенные изменения для нотариусов, которые вызывают вопрос, станет ли нотариус налоговым агентом.

Как пояснил нашему изданию член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Игорь Фрис, в результате принятия этого закона с соответствующими поправками нотариусы налоговыми агентами не станут.

В частности, нотариусы и раньше подавали соответствующую информацию налоговой об удостоверенных договорах. Что касается необходимости представления ими налогового расчета, то такое предложение действительно содержалось в первой редакции законопроекта 11416-д. Впрочем, с учетом учтенных поправок подаваться будет не налоговый расчет, а только соответствующая информация.

Так, первая редакция законопроекта предусматривала, что нотариус ежемесячно должен подавать в налоговую налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 настоящего Кодекса, в котором указывает информацию об удостоверенных им в течение отчетного месяца договорах купли-продажи (мены) между физическими лицами, включая информацию о цене таких договоров и размере уплаченного налога в разрезе каждого договора. Также согласно первой редакции законопроекта нотариус должен был бы представлять налоговый расчет, в котором указывать информацию о выдаче свидетельств о праве на наследство, информацию об удостоверении договоров дарения.

Вместе с тем, в финальной версии закона, подписанного спикером парламента, предусматривается, что нотариус ежемесячно представляет налоговой «информацию, в которой указывает сведения об удостоверенных им в течение отчетного месяца договорах купли-продажи (мены) между физическими лицами, включая информацию, которую предусматривает налоговый расчет, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 настоящего Кодекса, в том числе цену (стоимость) договоров и сумму уплаченного налога в разрезе каждого договора».

Аналогично предусмотрено, что нотариус ежемесячно в порядке, установленном настоящим разделом для налогового расчета, подает в налоговую «информацию, в которой указывает сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство, а также другую информацию, предусматриваемую налоговым расчетом, представление которого предусмотрено подпунктом «б» пункта 176.2 статьи 176 настоящего Кодекса. В таком же порядке нотариусы представляют информацию об удостоверении договоров дарения».

Таким образом, по сравнению с действующим НК меняется период – с квартального на месячный – для представления нотариусом налоговой соответствующей информации и несколько меняется формулировка. Однако это не означает, что нотариусы обретут статус налоговых агентов. Конечно, при условии, что налоговая служба впоследствии не захочет «уточнить» закон своими нормативными актами.

Автор: Наталя Мамченко

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