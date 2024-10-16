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Нотаріуси не набудуть статусу податкових агентів внаслідок прийняття закону про підвищення податків

12:26, 16 жовтня 2024
Нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори.
Нотаріуси не набудуть статусу податкових агентів внаслідок прийняття закону про підвищення податків
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Закон про підвищення податків направлений на підпис Президенту (законопроект 11416-д підписано спікером 15 жовтня). Він передбачає і певні зміни для нотаріусів, які викликають питання, чи стане нотаріус податковим агентом.

Як пояснив нашому виданню член Комітету Верховної ради з питань правової політики, народний депутат Ігор Фріс, внаслідок прийняття цього закону з відповідними поправками нотаріуси податковими агентами не стануть.

Зокрема, нотаріуси і раніше подавали відповідну інформацію податковій про посвідчені договори. Стосовно необхідності подання ними податкового розрахунку, то така пропозиція дійсно містилася в першій редакції законопроекту 11416-д. Втім, з урахуванням врахованих поправок, подаватися буде не податковий розрахунок, а лише відповідна інформація.

Так, перша редакція законопроекту передбачала, що нотаріус щомісяця має подавати до податкової податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, в якому зазначає інформацію про посвідчені ним протягом звітного місяця договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію про ціну таких договорів та розмір сплаченого податку у розрізі кожного договору. Також відповідно до першої редакції законопроекту нотаріус мав подавати податковий розрахунок, в якому зазначати інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину, інформацію про посвідчення договорів дарування.

Разом із тим, у фінальній версії закону, який підписаний наразі спікером парламенту, передбачається, що нотаріус щомісяця подає податковій «інформацію, в якій зазначає відомості про посвідчені ним протягом звітного місяця договори купівлі-продажу (міни) між фізичними особами, включаючи інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу, в тому числі ціну (вартість) договорів та суму сплаченого податку у розрізі кожного договору».

Аналогічно передбачено, що нотаріус щомісяця в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку, подає до податкової «інформацію, в якій зазначає відомості про видачу свідоцтв про право на спадщину, а також іншу інформацію, яку передбачає податковий розрахунок, подання якого передбачено підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 цього Кодексу. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування».

Таким чином, порівняно з чинним ПК змінюється період – з квартального на місячний – для подання нотаріусом податковій відповідної інформації, та дещо змінюється формулювання. Однак це не означає, що нотаріуси набудуть статусу податкових агентів. Звісно, за умови, якщо податкова служба згодом не забажає «уточнити» закон своїми нормативними актами.

Автор: Наталя Мамченко

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Нотаріуси не набудуть статусу податкових агентів внаслідок прийняття закону про підвищення податків

Нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори.

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