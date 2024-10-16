На Волыни произошло ДТП с участием сотрудника ТЦК, погибла женщина

В ТЦК заявили, что виновник ДТП на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Фото: konkurent.ua

В среду, 16 октября, около 7 часов утра, при участии одного из военнослужащих Луцкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, от полученных травм погибла пожилая женщина. Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП.

Там отметили, что решением руководства виновник ДТП, на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В настоящее время продолжается следствие.

«Руководство Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки приносит глубокие соболезнования семье погибшей и призывает СМИ не распространять ложную информацию о якобы еще одном ДТП с участием военнослужащих, в котором якобы погиб ребенок», - заявили в ТЦК.

По данным konkurent.ua, вблизи села Дачное 27-летний мужчина, управляя микроавтобусом Renault, допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть, предварительно, вблизи пешеходного перехода. От полученных травм 69-летняя местная жительница скончалась на месте происшествия.

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