На Волині сталася ДТП за участі співробітника ТЦК, загинула жінка

У ТЦК заявили, що винуватець ДТП на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин відсторонений від виконання службових обов’язків.

Фото: konkurent.ua

У середу, 16 жовтня, близько 7 години ранку, за участі одного з військовослужбовців Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої, від отриманих травм загинула жінка літнього віку. Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.

Там зазначили, що рішенням керівництва винуватець ДТП, на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин, відсторонений від виконання службових обов’язків.

Наразі триває слідство.

«Керівництво Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки приносить глибокі співчуття родині загиблої та закликає ЗМІ не розповсюджувати неправдиву інформацію про начебто ще одне ДТП за участі військовослужбовців, в якому, начебто загинула дитина», - заявили у ТЦК.

За даними konkurent.ua, поблизу села Дачне 27-річний чоловік, керуючи мікроавтобусом Renault, допустив наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину, попередньо, поблизу пішохідного переходу. Від отриманих травм 69-річна місцева мешканка померла на місці події.

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