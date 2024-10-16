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В Украине повысили штрафы за незаконный сбор грибов, орехов и ягод

18:44, 16 октября 2024
Новые штрафы будут достигать 170 000 гривен.
В Украине повысили штрафы за незаконный сбор грибов, орехов и ягод
Источник фото: kalush.informator.ua
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В Украине повысили штрафы за незаконный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод, а также за другие правонарушения в сфере лесопользования. Верховная Рада Украины приняла законопроект №9665, который вносит значительные изменения в Уголовный кодекс Украины (УКУ) и Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в частности, для совершенствования ответственности за защиту растительного мира и противодействие незаконному обороту древесины.

Инициаторы законопроекта считают, что нововведения обеспечат эффективную правовую защиту окружающей среды, в частности, от незаконной вырубки и повреждения деревьев и кустарников. Закон предусматривает привлечение к ответственности лиц за нарушение правил вырубки, повреждения или уничтожения растений.

Согласно новой статье 652 КУоАП, административная ответственность устанавливается за незаконную перевозку, хранение или сбыт древесины без соответствующих документов. Штрафы для граждан будут колебаться от 510 до 15 300 гривен, а для должностных лиц - от 3 400 до 15 300 гривен.

Кроме того, законопроект вводит новую статью 246-1 в УК, предусматривающую уголовную ответственность за подобные правонарушения в значительном размере. За такие преступления могут накладывать штрафы от 34 000 до 51 000 гривен или ограничивать свободу на срок до трех лет.

Закон также повышает штрафы за нарушение правил сбора дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод, а также за незаконную вырубку деревьев на заповедных территориях. В частности, за последнее могут накладывать штраф до 170 000 гривен. В случае незаконной вырубки в условиях военного положения, нарушители могут быть лишены свободы сроком до 10 лет.

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штраф / штрафы

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