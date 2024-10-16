Как военнослужащему составить рапорт для направления на лечение — образец

Если военнослужащий обращался в устной форме к командиру и медику, но получил отказ, нужно обратиться к командиру с рапортом на лечение.

Если военнослужащий, во время несения службы заболел, обострилась уже существующая болезнь или получил травму - он имеет право на получение медицинской помощи и лечения.

Если военнослужащий обращался в устной форме к командиру и медику взвода/роты, но не получил положительного ответа на направление в лечебное учреждение, нужно обратиться к командиру с рапортом на лечение. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, как составить рапорт для направления на лечение.

Забота о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих – обязанность командиров (начальников). Это закреплено в ст.11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Образец рапорта на имя командира

Рапорт должен быть составлен следующим образом:

Рапорт на направлення на лікування

Прошу Вашого клопотання перед вищим командуванням надати мені (звання, ПІБ, посада) направлення на проходження лікування до медичного закладу (вказати медичний заклад).

Я, (ПІБ, звання, посада) вже неодноразово усно повідомляв про різке погіршення стану мого здоров’я, що унеможливлює подальше належне виконання обов’язків військової служби. Зокрема, у мене (детально вказати всі симптоми). Мій стан хвороби прогресує та загострюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про соціальний та правових захист військовослужбовців та членів їх сімей» турбота про збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців – обов’язок командирів (начальників).

У зв’язку з вищевказаним, прошу забезпечити надання мені законної можливості отримати належне лікування для чого направити мене до лікувального закладу для отримання медичної допомоги.

Додатки:

документи, що підтверджують стан здоров’я;

вказати посаду, військове звання, ПІБ, дату та підпис.

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