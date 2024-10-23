ВККС рекомендує відрядити 4 суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області до інших судів

Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на 1 рік чотирьох суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

23 жовтня в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на 1 рік чотирьох суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області:

Корнєєвої Владлени Вікторівни до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська;

Кошлі Андрія Олександровича до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська;

Любчик Василини Миколаївни до Київського районного суду міста Полтави;

Притуляка Сергія Анатолійовича до Баглійського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

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