ВККС рекомендует откомандировать 4 судей Добропольского горрайонного суда Донецкой области в другие суды

Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на 1 год четырех судей Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

23 октября в заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на 1 год четырех судей Добропольского горрайонного суда Донецкой области:

Корнеевой Владлены Викторовны в Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска;

Кошли Андрея Александровича в Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска;

Любчик Василины Николаевны в Киевский районный суд города Полтавы;

Притуляка Сергея Анатольевича в Баглийский районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области.

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