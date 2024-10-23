Будут судить должностных лиц воинской части за присвоение 4,6 млн гривен на закупке продуктов

Начальника столовой и поставщиков обвиняют в мошенничестве.

Источник фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении пяти человек, в частности заместителя командира и начальника столовой одной из воинских частей, а также двух менеджеров и бухгалтера снабженческой компании. Они обвиняются в присвоении 4,6 миллиона гривен, выделенных на закупку продуктов для военных. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в период с августа по декабрь 2023 года подозреваемые подделали накладные, где указали, что продукты якобы были поставлены в воинскую часть. На основании этих документов Министерство обороны перечислило средства на счета предприятия-поставщика, однако продукты на самом деле не поступили к военным, а были «списаны». Полученные деньги злоумышленники легализовали и распределили между собой.

Кроме того, во время обысков у начальника столовой были обнаружены боеприпасы и взрывчатка, из-за чего ему также предъявлено обвинение в незаконном обращении с оружием.

Всем участникам преступной схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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