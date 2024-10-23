Практика судов
  1. В Украине

Будут судить должностных лиц воинской части за присвоение 4,6 млн гривен на закупке продуктов

20:07, 23 октября 2024
Начальника столовой и поставщиков обвиняют в мошенничестве.
Будут судить должностных лиц воинской части за присвоение 4,6 млн гривен на закупке продуктов
Источник фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении пяти человек, в частности заместителя командира и начальника столовой одной из воинских частей, а также двух менеджеров и бухгалтера снабженческой компании. Они обвиняются в присвоении 4,6 миллиона гривен, выделенных на закупку продуктов для военных. Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в период с августа по декабрь 2023 года подозреваемые подделали накладные, где указали, что продукты якобы были поставлены в воинскую часть. На основании этих документов Министерство обороны перечислило средства на счета предприятия-поставщика, однако продукты на самом деле не поступили к военным, а были «списаны». Полученные деньги злоумышленники легализовали и распределили между собой.

Кроме того, во время обысков у начальника столовой были обнаружены боеприпасы и взрывчатка, из-за чего ему также предъявлено обвинение в незаконном обращении с оружием.

Всем участникам преступной схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд военные ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября

Но для того чтобы получить допуск к выполнению практического задания, необходимо удачно сдать тестирование на когнитивные способности.

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро, потому что депутаты не приняли закон об смягчении наказания коррупционерам путем сделок со следствием – письмо

Из-за того, что народные депутаты в срочном порядке не приняли закон о соглашениях со следствием для смягчения наказания коррупционерам, ЕС предупредил о задержке с выплатой транша в 4 млрд евро – письмо замминистра иностранных дел.

В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября

В последний день тестирования на знание норм права 3 кандидата не набрали проходной балл, а еще 3 не явились.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду