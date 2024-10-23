Продавал военнослужащим несуществующие тепловизоры и дроны — в Киеве будут судить мошенника

Злоумышленник обманул 23 человека на 280 тысяч гривен.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт по обвинению в мошенничестве 26-летнего мужчины, который через Интернет продавал несуществующие товары для военных.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, мужчина в социальных сетях находил объявление жен военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали где купить тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Мужчина рассказывал, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карту.

Получив деньги, мужчина создавал товарно-транспортную накладную через личный кабинет в почтовом приложении, данные которой присылал покупателям в подтверждение того, что он действительно что-то отправил.

«В посылки вместо заказанных товаров он цинично вкладывал мягкие игрушки, пластиковые стаканы, спички, пустые коробки», - сообщили в прокуратуре.

В ходе проведения досудебного расследования было установлено 23 потерпевших от мошеннических действий обвиняемого, им причинен материальный ущерб на 280 тыс. гривен.

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