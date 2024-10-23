Шеф Пентагона Ллойд Остин считает, что Украина может победить даже при имеющихся ресурсах и без разрешения на дальнобойное оружие

Министр обороны США Ллойд Остин настаивает на том, что Украина «абсолютно может выиграть войну против россии» даже при имеющихся ресурсах и без разрешения использовать американское оружие большой дальности для целей внутри россии.

Министр обороны Ллойд Остин в интервью Fox News настаивает на правильности позиции США об ограничении использования Украиной ракет большой дальности и на том, что Украина «абсолютно» может победить россию» даже без таких возможностей.

«Не просто ли это будет продолжение войны, без предоставления Украине этих разрешений?» – спросили у Остина. На это шеф Пентагона заявил, что россия уже перевела самолеты за пределы радиуса действия ATACMS на 300 километров от украинской границы.

«У Украины много возможностей, которые мы предоставили в плане беспилотников» - заявил Остин.

«Украинцы также имеют возможность производить собственные беспилотники прямо сейчас. Они очень эффективны. Фактически мы видели, как они проводят атаки или операции, которые происходят примерно в 400 километрах за … границей и даже дальше» - добавил он.

Остин настаивает, что он и его военные коллеги работают над разработкой плана действий по реализации Плана победы Владимира Зеленского.

«Вы знаете, мы все время говорили, что Украина станет частью НАТО в какой-то момент в будущем. Мы действительно разрабатываем план действий по поддержанию стратегического плана президента Зеленского» - подчеркнул он.

Ллойд Остин сказал, что верит, что Украина может победить и предложил свое определение победы.

«Украина абсолютно может победить», - сказал Остин. «А победу мы определяем как суверенное государство, которое может защитить свою территорию и сдержать агрессию в будущем» - подчеркнул он.

Также Остин настаивает, что помощь Украине не отразилась на военной готовности США и создала новые рабочие места в США.

«Каждую гранату, которую мы берем из нашего инвентаря, нужно заменить чем-нибудь другим. Либо на такой же тип боеприпасов, либо на что-нибудь лучшее. Теперь каждый раз, когда мы используем возможности нашего инвентаря, мы заменяем их чем-то, и эти боеприпасы это оружие производится в Соединенных Штатах Америки, и это означает хорошую работу для людей во многих штатах этой страны.

Мы не присылаем наличные деньги в Украину. Мы снимаем оборудование, будь то транспортные средства, оружие или боеприпасы, и заменяем это оружие или боеприпасы чем-то, наверное, немного более современным и эффективным» - подчеркнул Остин.

В интервью Остин также признался, что озабочен ростом тенденции изоляционизма в США.

«Мы – глобальное государство. У нас есть интересы по всему миру и нам нужно будет продолжать делать все необходимое для защиты этих интересов», — сказал Остин.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США оказывают давление на Президента Владимира Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине уменьшили мобилизационный возраст.

«Партнеры хотели бы, чтобы у нас был уменьшенный возраст. Мы пока не видим, зачем вводить эти изменения. Это небезопасно. Для этого у нас есть инструмент – у Минобороны есть контракты. По своей воле бойцы могут уходить, даже в возрасте 18 лет. Пока что так», подчеркнул Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

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