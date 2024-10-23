Шеф Пентагону Ллойд Остін вважає, що Україна може перемогти навіть за наявних ресурсів і без дозволу на далекобійну зброю

Міністр оборони США Ллойд Остін наполягає на тому, що Україна «абсолютно може виграти війну проти росії» навіть за наявних ресурсів і без дозволу використовувати американську зброю великої дальності для цілей усередині рф.

Міністр оборони Ллойд Остін в інтерв’ю Fox News наполягає на правильності позиції США про обмеження на використання Україною ракет великої дальності та на тому, що Україна «абсолютно» може перемогти росію» навіть без таких можливостей.

«Чи це не просто буде продовження війни, без надання Україні цих дозволів?» - запитали у Остіна. На це шеф Пентагону заявив, що рф вже перевела літаки за межі радіусу дії ATACMS на 300 кілометрів від українського кордону.

«Україна має багато можливостей, які ми надали в плані безпілотників» - заявив Остін.

«Українці також мають можливість виробляти власні безпілотники прямо зараз. Вони дуже ефективні. Фактично, ми бачили, як вони проводять атаки або операції, які відбуваються приблизно за 400 кілометрів за … кордоном і навіть далі» - додав він.

Остін наполягає, що він і його військові колеги працюють над розробкою плану дій для реалізації Плану перемоги Володимира Зеленського.

«Ви знаєте, ми весь час говорили, що Україна стане частиною НАТО в якийсь момент у майбутньому. Ми справді розробляємо план дій для підтримки стратегічного плану президента Зеленського» - підкреслив він.

Ллойд Остін сказав, що вірить, що Україна може перемогти, і запропонував своє визначення перемоги.

«Україна абсолютно може перемогти», - сказав Остін. «А перемогу ми визначаємо як суверенну державу, яка може захистити свою територію і стримати агресію в майбутньому» - підкреслив він.

Також Остін наполягає, що допомога Україні не вплинула на військову готовність США та створила нові робочі місця в США.

«Кожну гранату, яку ми беремо з нашого інвентарю, потрібно замінити на щось інше. Або на такий же тип боєприпасів, або на щось краще. Тепер кожен раз, коли ми використовуємо можливості нашого інвентарю, ми замінюємо їх чимось, і ці боєприпаси , ця зброя виробляється в Сполучених Штатах Америки, і це означає хорошу роботу для людей у ​​багатьох штатах цієї країни.

Ми не надсилаємо готівку в Україну. Ми знімаємо обладнання, чи то транспортні засоби, чи зброю, чи боєприпаси, і замінюємо цю зброю чи боєприпаси чимось, напевно, трохи сучаснішим і ефективнішим» - підкреслив Остін.

В інтерв’ю Остін також зізнався, що стурбований зростанням тенденції ізоляціонізму в США.

«Ми — глобальна держава. У нас є інтереси по всьому світу, і нам потрібно буде продовжувати робити все необхідне для захисту цих інтересів», — сказав Остін.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко заявив, що політики зі США тиснуть на Президента Володимира Зеленського з тим, щоб він подав ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку.

В свою чергу, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що західні партнери дійсно хотіли, щоб в Україні зменшили мобілізаційний вік.

«Партнери хотіли б, щоб у нас був зменшений вік. Ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Це небезпечно. Для цього у нас є інструмент – у Міноборони є контракти. По своїй волі бійці можуть йти, навіть у віці 18 років. Поки що так», наголосив Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

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