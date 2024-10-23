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ЄС хоче створити власний розвідувальний орган

15:21, 23 жовтня 2024
У Євросоюзі хочуть ефективніше протидіяти шпигунству, спрямованому на інститути блоку.
ЄС хоче створити власний розвідувальний орган
Фото: aa.com.tr
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У Європейському Союзі планують створити власний повноцінний розвідувальний орган. Про це йдеться у проекті доповіді, яку запросила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У документі сказано, що цей крок допоможе ефективніше протистояти загрозам з боку іноземних суб'єктів і більш рішуче реагувати на шпигунство в межах своїх кордонів, передає Bloomberg.

Співрозмовники агентства, які знайомі зі звітом, заявили, що нова розвідувальна служба збиратиме власні дані про загрози, що виходять з-за кордонів ЄС і націлені на весь блок. Мета полягає в тому, щоб уникнути дублювання з національними агентствами та допомогти протидіяти шпигунству, спрямованому на інститути ЄС.

Раніше цього року фон дер Ляєн доручила колишньому президентові Фінляндії Саулі Ніїністе надати рекомендації про те, як покращити готовність блоку протистояти різним можливим кризам. Очікується, що він опублікує свої висновки вже наступного тижня.

Очікується, що Ніїністе запропонує розширити мандат Центру розвідки та ситуаційного аналізу ЄС, включивши до нього збір розвідданих, а також задіявши для цього дипломатичні делегації ЄС. Новий центр разом з іншими суб'єктами ЄС міг би проводити контррозвідувальну діяльність.

У проекті доповіді також є заклик посилити захист від шпигунів та пропозиція обмежити переміщення по ЄС дипломатів з третіх країн, якщо вони становлять загрозу з точки зору проведення диверсійної чи шпигунської діяльності.

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ЄС

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