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ВАКС стягнув у власність держави BMW Таїсії Повалій та її права на 9 пісень

14:09, 23 жовтня 2024
ВАКС задовольнив позовну заяву Мін’юсту та застосував санкції щодо колись народної артистки України.
ВАКС стягнув у власність держави BMW Таїсії Повалій та її права на 9 пісень
Джерело фото: detector.media
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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України у справі № 991/8552/24 та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». Про це повідомили у ВАКС. За даними ЗМІ, мова йде про Таїсію Повалій, яку підозрюють у колабораційній діяльності.

ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:

  • транспортний засіб BMW;
  • пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;
  • майнові права на музику та слова до 9 творів («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).

Також стягнуто активи щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:

  • 7 земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9, 3095 га;
  • житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.;
  • домоволодіння загальною площею 101 кв.м.;
  • транспортний засіб BMW Х5;
  • три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Мін’юст подав позов до суду про стягнення в дохід держави майна Таїсії Повалій.

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