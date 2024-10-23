ВАКС стягнув у власність держави BMW Таїсії Повалій та її права на 9 пісень

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до народної артистки України у справі № 991/8552/24 та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції». Про це повідомили у ВАКС. За даними ЗМІ, мова йде про Таїсію Повалій, яку підозрюють у колабораційній діяльності.
ВАКС ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні співачці:
Також стягнуто активи щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:
Апеляційна скарга на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подана учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Мін’юст подав позов до суду про стягнення в дохід держави майна Таїсії Повалій.
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