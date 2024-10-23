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Кабмін ухвалив постанову про повторну перевірку на критичність підприємств, установ, організацій, які мають право на бронювання працівників

13:10, 23 жовтня 2024
Кабмін дозволив повторну перевірку критичності підприємств та організацій, що мають право на бронювання працівників.
Кабмін ухвалив постанову про повторну перевірку на критичність підприємств, установ, організацій, які мають право на бронювання працівників
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Кабмін вніс зміни до порядку визначення критичності підприємств, установ та організацій, що мають право на бронювання працівників, якими увів додаткові перевірки відповідності критеріями.

Відповідно до цих змін, введених додатковим пунктом 6-1, орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у разі потреби проводить перевірку відповідності підприємства, установи, організації, які визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, протягом діяльності підприємства, установи, організації з дати прийняття рішення про визначення їх критично важливими.

Нагадаємо, що пункт 2 Критеріїв містить дуже різноманітні вимоги – від сплати податків до рівня прибутку, а також нечіткий критерій «важливості» для економіки і населення. При цьому «залізне» бронювання до 100% співробітників мають виконавці грантових проектів на замовлення партнерів. Вочевидь, їх зміни стосуватися не будуть, адже їм не потрібно демонструвати рівень сплати податків чи прибуток, а також доводити свою «критичність».

Як зазначено в новій постанові Кабміну, за результатами проведеної перевірки орган приймає одне з таких рішень:

  • про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, а також скасовує їх статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Копію рішення, прийнятого за результатами перевірки, орган в одноденний строк з дня його прийняття надсилає Мінекономіки, Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони) та Мінцифри.

Відповідні зміни внесені постановою від 22 жовтня 2024 р. № 1204 до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабміну від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 9 жовтня стало відомо, що Уряд протокольним рішенням «з окремих питань» доручив ТЦК спільно з держадміністраціями провести аудит прийнятих рішень про визначення підприємств критично важливими. Відповідний аудит до 15 листопада ТЦК буде проводити стосовно тих підприємств, статус яких визначали комісії, утворені обласними державними адміністраціями, КМДА та військовими адміністраціями. Для цього адміністрації повинні включити у свої комісії керівників обласних ТЦК або їх заступників.

Далі у Мінекономіки буде 5 днів – до 20 листопада, аби узагальнити інформацію цього аудиту і з урахуванням результатів бронювання військовозобов’язаних проінформувати Кабмін.

Протокольне рішення уряду передбачає можливість анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову у разі виявлення фактів необгрунтованого бронювання.

Також «Судово-юридична газета» писала, що низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – на 100% – бронювання від мобілізації. Наказом від 21 червня 2024 року Урядом було затверджено перелік представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги, неурядових організацій, які отримали право на бронювання до 100% своїх співробітників. Їх віднесли до «критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Судячи з затвердженого Урядом переліку, значна частина цих організацій займається питаннями формування політики в Україні, дослідженнями громадської думки, опитуваннями, аналізом виборчих процесів тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України бронювання

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Кабмін ухвалив постанову про повторну перевірку на критичність підприємств, установ, організацій, які мають право на бронювання працівників

Кабмін дозволив повторну перевірку критичності підприємств та організацій, що мають право на бронювання працівників.

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