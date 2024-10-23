Кабмин принял постановление о повторной проверке на критичность предприятий, учреждений, организаций, имеющих право на бронирование работников

Кабмин разрешил повторную проверку критичности предприятий и организаций, имеющих право на бронирование работников.

Кабмин внес изменения в порядок определения критичности предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на бронирование работников, введя дополнительные проверки соответствия критериям.

В соответствии с этими изменениями, введенными дополнительным пунктом 6-1, орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в случае необходимости проводит проверку соответствия предприятия, учреждения, организации, которые определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, критериям, указанным в пункте 2 настоящих Критериев и порядка, в течение деятельности предприятия, учреждения, организации с даты принятия решения об определении их как критически важных.

Напомним, что пункт 2 Критериев содержит разнообразные требования – от уплаты налогов до уровня прибыли, а также нечеткий критерий «важности» для экономики и населения. При этом «железное» бронирование до 100% сотрудников имеют исполнители грантовых проектов по заказу партнеров. Очевидно, их изменения не будут касаться, ведь им не нужно демонстрировать уровень уплаты налогов или прибыль, а также доказывать свою «критичность».

Как отмечено в новом постановлении Кабмина, по результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, указанным в пункте 2 настоящих Критериев и порядка, а также упраздняет их статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям, указанным в пункте 2 настоящих Критериев и порядка, и определении их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Копию решения, принятого по результатам проверки, орган в однодневный срок со дня его принятия направляет Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.

Соответствующие изменения внесены постановлением от 22 октября 2024 г. № 1204 в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения Вооруженных нужд Сил других военных формирований в особый период, утвержденных постановлением Кабмина от 27 января 2023 г. № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 9 октября стало известно, что Правительство протокольным решением по отдельным вопросам поручило ТЦК совместно с госадминистрациями провести аудит принятых решений об определении предприятий критически важными. Соответствующий аудит до 15 ноября ТЦК будет проводить в отношении предприятий, статус которых определяли комиссии, образованные областными государственными администрациями, КГГА и военными администрациями. Для этого администрации должны включить в свои комиссии руководителей областных ТЦК или заместителей.

Далее у Минэкономики будет 5 дней – до 20 ноября, чтобы обобщить информацию этого аудита и с учетом результатов бронирования военнообязанных проинформировать Кабмин.

Протокольное решение правительства предусматривает возможность аннулирования военнообязанных отсрочек от призыва при выявлении фактов необоснованного бронирования.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что ряд неправительственных организаций и предприятий, занимающихся политическими вопросами и получающих иностранное финансирование, имеют полное – на 100% – бронирование от мобилизации. Приказом от 21 июня 2024 г. Правительством был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, получивших право на бронирование до 100% своих сотрудников. Их отнесли к «критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период».

Судя по утвержденному Правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и т.п.

Автор: Наталья Мамченко

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