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В налоговой разъяснили, будет ли штраф за непринятие платежных карт из-за форс-мажора

15:03, 23 октября 2024
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, объективно исключающих выполнение обязательств по договору, ответственность не наступает, однако плательщик обязан доказать наличие таких обстоятельств.
В налоговой разъяснили, будет ли штраф за непринятие платежных карт из-за форс-мажора
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Налоговики объяснили, будет ли штраф за непринятие платежных карт из-за форс-мажора.

Отмечается, что пунктом 1 постановления КМУ от 29.07.2022 №894 «Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставлены услуги)» (далее – Постановление №894) определены условия и сроки, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов, в частности, с использованием электронных платежных средств, за проданные ими товары (оказанные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно. Поэтапное введение такой обязанности предусмотрено с 01.01.2023 и состоит из четырех этапов.

То есть действующим законодательством установлена ​​обязанность торговцев обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов, в том числе с использованием электронных платежных средств, за проданные ими товары (оказанные услуги) в соответствии с положениями Постановления №894.

Согласно ст. 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 г. №8073-Х (далее – КУоАП) нарушение порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе несоблюдение установленных законодательством требований по обеспечению возможности расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств – влечет наложение штрафа на физическое лицо – предпринимателя, должностных лиц юридического лица от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действие, предусмотренное частью первой ст. 163-15 КУоАП, совершенное лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Вместе с тем, согласно пп. 112.8.9 НКУ, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) как чрезвычайных и неотвратимых событий, объективно исключающих выполнение обязанностей, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.п.), согласно законодательным и другим нормативным актам, условия по наступлению ответственности не возникают. Обязанность доказывания существования таких форс-мажорных обстоятельств возлагается на налогоплательщика.

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