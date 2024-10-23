Опубликован закон о публичных консультациях — когда он вступит в силу

Закон определяет дефиниции основных терминов, принципы, формы и сроки проведения публичных консультаций.

Фото: lv.tax.gov.ua

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Как известно, 20 июня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины 3841-IX «О публичных консультациях» – законопроект 4254.

22 октября в официальном печатном издании Верховной Рады Украины газете «Голос Украины» был опубликован этот Закон.

Новый Закон:

- определяет определения основных терминов, принципы, формы и сроки проведения публичных консультаций;

- определяет круг субъектов проведения консультаций и заинтересованных сторон;

- регулирует порядок и основные этапы проведения консультаций;

- предусматривает особенности проведения публичных консультаций народными депутатами и комитетами Верховной Рады Украины и другое.

Этот закон вступает в силу через 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законе.

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