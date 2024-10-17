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Володимир Зеленський підписав закон про публічні консультації

13:34, 17 жовтня 2024
Документ сприяє народовладдю, забезпечуючи якісно вищий рівень державного управління.
Володимир Зеленський підписав закон про публічні консультації
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон 3841-IX «Про публічні консультації» — законопроект 4254, який має забезпечити участь громадян у процесі прийняття рішень і сприяти формуванню реального народовладдя.  Про це повідомила очільниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«На жаль, законопроєкт надає публічні консультації для народних депутатів як право, а не обов'язок, і набуде чинності лише через рік після закінчення воєнного стану. Отже, хоча ми маємо позитивний рух, успіх, як це часто буває, залишається половинчастим», - заявила вона.

Проте цей законопроєкт сприяє народовладдю, забезпечуючи якісно вищий рівень державного управління та підвищуючи легітимність владних рішень. Зокрема:

- Визначає, що публічні консультації мають проводити всі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші.

- Встановлює чіткий порядок проведення консультацій.

- Влада обов’язково забезпечує участь широкого кола заінтересованих осіб.

- Передбачає різні форми консультацій (електронні, публічні обговорення та адресні консультації).

- Для зручності громадян пропонує створення єдиної онлайн-платформи для проведення консультацій.

- Кожна подана пропозиція має бути проаналізована органом влади.

- За результатами проведених консультацій готується обов’язково розгорнутий, публічний звіт.

- Порушення порядку консультацій може бути підставою для перегляду прийнятого акту.

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закон Володимир Зеленський

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