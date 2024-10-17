Суд за позовом податкової служби визнав скандального експерта Олександра Харченка винним у ухиленні від сплати військового збору – рішення суду.

Суд визнав скандального експерта Олександра Харченка винним у ухиленні від сплати військового збору.

Як випливає з рішення суду, експерт ухилився від сплати 243 тисячі гривень податків, у тому числі військового збору.

Вже під час повномасштабного вторгнення податкова змушена була звернутися до суду для притягнення експерта до відповідальності та примусового стягнення боргів. При цьому вже під час війни скандальний експерт отримав від державних компаній Нафтогаз та Укренерго близько 10 млн. грн. за піар-послуги.

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