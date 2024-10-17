Суд по иску налоговой службы признал скандального эксперта Александра Харченко виновным в уклонении от уплаты военного сбора – решение суда.

Суд признал скандального эксперта Александра Харченко виновным в уклонении от уплаты военного сбора.

Как следует из решения суда, эксперт уклонился от уплаты 243 тысяч гривен налогов, в том числе военного сбора.

Уже во время полномасштабного вторжения налоговая вынуждена была обратиться в суд для привлечения эксперта к ответственности и принудительного взыскания долгов. При этом уже во время войны скандальный эксперт получил от государственных компаний Нафтогаз и Укрэнерго около 10 млн грн за пиар-услуги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.