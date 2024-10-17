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Владимир Зеленский подписал закон о публичных консультациях

13:34, 17 октября 2024
Документ способствует народовластию, обеспечивая качественно более высокий уровень государственного управления.
Владимир Зеленский подписал закон о публичных консультациях
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 3841-IX «О публичных консультациях» - законопроект 4254, который должен обеспечить участие граждан в процессе принятия решений и способствовать формированию реального народовластия. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«К сожалению, законопроект предоставляет публичные консультации для народных депутатов как право, а не обязанность, и вступит в силу только через год после окончания военного положения. Итак, хотя мы имеем положительное движение, успех, как это часто бывает, остается половинчатым», – заявила она.

Однако этот законопроект способствует народовластию, обеспечивая качественно более высокий уровень государственного управления и повышая легитимность властных решений. В частности:

- определяет, что публичные консультации должны проводить все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и другие.

- устанавливает четкий порядок проведения консультаций.

- власть обязательно обеспечивает участие широкого круга заинтересованных лиц.

- предусматривает разные формы консультаций (электронные, публичные обсуждения и адресные консультации).

– для удобства граждан предлагает создание единой онлайн-платформы для проведения консультаций.

– каждое поданное предложение должно быть проанализировано органом власти.

– по результатам проведенных консультаций готовится обязательно развернутый, публичный отчет.

- нарушение порядка консультаций может быть основанием для пересмотра принятого акта.

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закон Владимир Зеленский

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