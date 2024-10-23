Опубліковано закон про публічні консультації — коли він набере чинності

Закон визначає дефініції основних термінів, принципи, форми та строки проведення публічних консультацій.

Фото: lv.tax.gov.ua

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Як відомо, 20 червня Верховна Рада України прийняла Закон України 3841-IX «Про публічні консультації» - законопроект 4254.

22 жовтня у офіційному друкованому виданні Верховної Ради України газеті «Голос України» було опубліковано цей Закон.

Новий Закон:

- визначає дефініції основних термінів, принципи, форми та строки проведення публічних консультацій;

- визначає коло суб’єктів проведення консультацій і заінтересованих сторін;

- врегульовує порядок та основні етапи проведення консультацій;

- передбачає особливості проведення публічних консультацій народними депутатами України та комітетами Верховної Ради України й інше.

Цей Закон набирає чинності через 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей закон.

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