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Опубліковано закон про зміни до Кодексу з процедур банкрутства щодо імплементації Директиви Європарламенту і Ради ЄС та запровадження процедур превентивної реструктуризації – порівняльна таблиця

12:52, 23 жовтня 2024
Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю, у якій наведено положення Кодексу з процедур банкрутства, Господарського процесуального кодексу, Законів «Про судовий збір» та «Про виконавче провадження» у чинній редакції та з урахуванням змін.
Опубліковано закон про зміни до Кодексу з процедур банкрутства щодо імплементації Директиви Європарламенту і Ради ЄС та запровадження процедур превентивної реструктуризації – порівняльна таблиця
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23 жовтня у газеті «Голос України» опубліковано Закон «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації» від 19 вересня 2024 року №3985-ІХ.

Він який набирає чинності та вводиться в дію через 3 місяці з дня його опублікування, тобто, 23 січня 2025 року, крім положень про превентивну реструктуризацію, які вводяться в дію через 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом – тобто, 23.07.2025.

Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю, у якій наведено положення Кодексу з процедур банкрутства, Господарського процесуального кодексу, Законів «Про судовий збір» та «Про виконавче провадження» у чинній редакції та з урахуванням змін.

Закон розроблений з метою вдосконалення законодавства України з урахуванням основних принципів Директиви 2019/1023 про засади превентивної реструктуризації, про погашення боргу та позбавлення прав, а також про заходи щодо підвищення ефективності процедури щодо реструктуризації, банкрутства та погашення боргу.

Вказаним Законом внесено зміни до Кодексу України з процедур банкрутства, Господарського процесуального кодексу України, Законів України «Про судовий збір», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про виконавче провадження», «Про фінансову реструктуризацію», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про акціонерні товариства».

Із прийняттям цього Закону, зокрема, доповнено Кодекс України з процедур банкрутства Книгою третьою «Превентивна реструктуризація», яка складається з таких розділів:

Розділ І. Загальні положення

Розділ ІІ. Адміністратор превентивної реструктуризації

Розділ ІІІ. Відкриття процедури превентивної реструктуризації

Розділ ІV. Боржник та правочини боржника у процедурі превентивної реструктуризації

Розділ V. План превентивної реструктуризації

Розділ VІ. Затвердження та виконання плану превентивної реструктуризації

Розділ VІІ. Закриття процедури превентивної реструктуризації

Розділ VIII. Спрощена процедура превентивної реструктуризації

Східний апеляційний господарський пропонує ознайомитись з порівняльною таблицею, у якій наведено положення Кодексу України з процедур банкрутства, Господарського процесуального кодексу України, Законів України «Про судовий збір» та «Про виконавче провадження» у чинній редакції та з урахуванням змін.

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Верховна Рада України Господарський процесуальний кодекс України

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Опубліковано закон про зміни до Кодексу з процедур банкрутства щодо імплементації Директиви Європарламенту і Ради ЄС та запровадження процедур превентивної реструктуризації – порівняльна таблиця

Східний апеляційний господарський суд підготував порівняльну таблицю, у якій наведено положення Кодексу з процедур банкрутства, Господарського процесуального кодексу, Законів «Про судовий збір» та «Про виконавче провадження» у чинній редакції та з урахуванням змін.

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