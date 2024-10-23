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Опубликован закон об изменениях в Кодекс по процедурам банкротства по имплементации Директивы Европарламента и Совета ЕС и внедрение процедур превентивной реструктуризации – сравнительная таблица

12:52, 23 октября 2024
Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу, где приведены положения Кодекса по процедурам банкротства, Хозяйственного процессуального кодекса, Законов «О судебном сборе» и «Об исполнительном производстве» в действующей редакции и с учетом изменений.
Опубликован закон об изменениях в Кодекс по процедурам банкротства по имплементации Директивы Европарламента и Совета ЕС и внедрение процедур превентивной реструктуризации – сравнительная таблица
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23 октября в газете «Голос Украины» опубликован Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и некоторых других законодательных актов Украины об имплементации Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023 и введении процедур превентивной реструктуризации» от 19 сентября 2024 года 3985-ІХ.

Он вступает в силу и вводится в действие через 3 месяца со дня его опубликования, то есть 23 января 2025 года, кроме положений о превентивной реструктуризации, которые вводятся в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона – то есть 23.07.2025.

Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу, где приведены положения Кодекса по процедурам банкротства, Хозяйственного процессуального кодекса, Законов «О судебном сборе» и «Об исполнительном производстве» в действующей редакции и с учетом изменений.

Закон разработан с целью усовершенствования законодательства Украины с учетом основных принципов Директивы 2019/1023 об основах превентивной реструктуризации, о погашении долга и лишении прав, а также о мерах по повышению эффективности процедуры реструктуризации, банкротства и погашения долга.

Указанным Законом внесены изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Законов Украины «О судебном сборе», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», «Об исполнительном производстве», «О финансовой реструктуризации», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об акционерных обществах».

С принятием этого Закона, в частности, дополнен Кодекс Украины по процедурам банкротства Книгой третьей «Превентивная реструктуризация», которая состоит из следующих разделов:

Раздел I. Общие положения

Раздел II. Администратор превентивной реструктуризации

Раздел ІІІ. Открытие процедуры превентивной реструктуризации

Раздел IV. Должник и сделки должника в процедуре превентивной реструктуризации

Раздел V. План превентивной реструктуризации

Раздел VI. Утверждение и выполнение плана превентивной реструктуризации

Раздел VII. Закрытие процедуры превентивной реструктуризации

Раздел VIII. Упрощенная процедура превентивной реструктуризации

Восточный апелляционный хозяйственный предлагает ознакомиться со сравнительной таблицей, в которой представлены положения Кодекса Украины по процедурам банкротства, Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Законов Украины «О судебном сборе» и «Об исполнительном производстве» в действующей редакции и с учетом изменений.

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Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу, где приведены положения Кодекса по процедурам банкротства, Хозяйственного процессуального кодекса, Законов «О судебном сборе» и «Об исполнительном производстве» в действующей редакции и с учетом изменений.

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