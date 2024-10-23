ВАКС взыскал в собственность государства BMW Таисии Повалий и ее права на 9 песен

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к народной артистке Украины по делу № 991/8552/24 и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщили в ВАКС. По данным СМИ, речь идет о Таисии Повалий, которую подозревают в коллаборационной деятельности.
ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:
Также взыскано активы в отношении которых она может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения:
Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участником дела и/или его представителем в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минюст подал иск в суд о взыскании в доход государства имущества Таисии Повалий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.