ВАКС взыскал в собственность государства BMW Таисии Повалий и ее права на 9 песен

ВАКС удовлетворил исковое заявление Минюста и применил санкции в отношении некогда народной артистки Украины.

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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к народной артистке Украины по делу № 991/8552/24 и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщили в ВАКС. По данным СМИ, речь идет о Таисии Повалий, которую подозревают в коллаборационной деятельности.

ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице:

транспортное средство BMW;

устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия;

имущественные права на музыку и слова к 9 произведениям («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).

Также взыскано активы в отношении которых она может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения:

7 земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га;

жилой дом общей площадью 442,8 кв. м.; жилой дом общей площадью 442,8 кв. м;

домовладение общей площадью 101 кв.м.;

транспортное средство BMW Х5;

три устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными метательными снарядами несмертельного действия и охотничьего гладкоствольного оружия.

Апелляционная жалоба на решение Высшего антикоррупционного суда может быть подана участником дела и/или его представителем в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минюст подал иск в суд о взыскании в доход государства имущества Таисии Повалий.

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