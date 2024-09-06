Мін’юст подав позов до суду про стягнення в дохід держави майна Таїсії Повалій

Мінʼюст подав до Антикорсуду позов про застосування санкції проти співачки-зрадниці Таїсії Повалій.

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду, вимагаючи позбавити співачку-зрадницю Таїсію Повалій майна, яким вона володіє в Україні.

Повалій нині мешкає у москві, підтримує війну та неодноразово робила заяви на підтримку дії ворога в Україні, а також брала участь у пропагандистських прокремлівських концертах.

Мінʼюст вимагає у ВАКС стягнути з Повалій майно, яким вона прямо або через інших фізичних осіб володіє в Україні.

Ідеться про таку нерухомість: 7 земельних ділянок, житловий будинок та домоволодіння, транспортні засоби - 2 автомобілі, пристрої для відстрілу патронів - 4 одиниці та майнові права на музику та слова до твору - це 8 пісень.

Нагадаємо, СБУ заочно повідомила про підозру Таїсії Повалій, яка отримала громадянство рф.

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