Суддя Верховного Суду окреслила виклики в забезпеченні кримінальної відповідальності за насильство в цифровому середовищі

Суддя ККС ВС Наталія Марчук підкреслила, що потрібно поширювати соціальну рекламу й організовувати ще більше просвітницьких заходів, спрямованих на формування в суспільстві нульової толерантності до випадків зберігання матеріалів інтимного характеру.

Суддя Верховного Суду Наталія Марчук окреслила виклики в забезпеченні кримінальної відповідальності за насильство в цифровому середовищі.

Значна частина нашого життя вже давно перейшла в кіберпростір. Закономірно, що виникають і нові види злочинів, які вчиняються в онлайн-середовищі. На етапі їх кваліфікації постає чимало питань, адже практика й життя змінюються швидше, ніж законодавство. Про це зауважила суддя ККС ВСНаталія Марчук під час конференції «Сексуальне насильство у цифровому просторі: виклики у виявленні та реагуванні».

Як зазначила суддя, у КК України немає ні тлумачення поняття «кібернасильство», ні його видів. Але для того щоб судовий процес був ефективним та справедливим, і законодавство має бути чітким, прогнозованим та зрозумілим. Звісно, варто, щоб законодавець передбачив необхідні формулювання в кримінальному законі України для правильної кваліфікації злочинів, пов’язаних із насильством у цифровому середовищі.

На думку Наталії Марчук, щоб переконливо донести інформацію про такі види злочинів до всіх учасників судового провадження, сторона обвинувачення має залучати спеціалістів у цифровій сфері, які допоможуть доступно пояснити в суді, як певний доказ доводить факт вчинення кібернасильства.

«Це важливо насамперед тому, що неправильно проведене слідство та недостатня аргументація, які вплинуть на якість і подальший перебіг судового розгляду, призведуть до повторного розгляду провадження в суді, а отже до повторної травматизації постраждалих осіб, які перебувають в уразливому становищі», – пояснила спікерка.

Суддя також додала, що, на її переконання, потрібно поширювати соціальну рекламу й організовувати ще більше просвітницьких заходів, спрямованих на формування в суспільстві нульової толерантності до випадків зберігання матеріалів інтимного характеру, у тому числі «дорослих відео» за участю дітей.

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