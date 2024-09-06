Судья Верховного Суда назвала вызовы в обеспечении уголовной ответственности за насилие в цифровой среде

Судья КУС ВС Наталья Марчук подчеркнула, что следует распространять социальную рекламу и организовывать еще больше просветительских мероприятий, направленных на формирование в обществе нулевой толерантности к случаям хранения материалов интимного характера.

Судья Верховного Суда Наталья Марчук назвала вызовы в обеспечении уголовной ответственности за насилие в цифровой среде.

Значительная часть нашей жизни уже давно перешла в киберпространство. Закономерно, что возникают и новые виды преступлений, совершаемых в онлайн-среде. На этапе их квалификации возникает немало вопросов, ведь практика и жизнь меняются быстрее, чем законодательство. Об этом отметила судья КУС ВС Наталья Марчук во время конференции «Сексуальное насилие в цифровом пространстве: вызовы в выявлении и реагировании», сообщается на сайте ВС.

Как отметила судья, у УК Украины нет ни толкования понятия «кибернасилие», ни его видов. Но для того, чтобы судебный процесс был эффективным и справедливым, и законодательство должно быть четким, прогнозируемым и понятным. Конечно, следует, чтобы законодатель предусмотрел необходимые формулировки в уголовном законе Украины для правильной квалификации преступлений, связанных с насилием в цифровой среде.

По мнению Натальи Марчук, чтобы убедительно донести информацию о таких видах преступлений всем участникам судебного производства, сторона обвинения должна привлекать специалистов в цифровой сфере, которые помогут доступно объяснить в суде, как определенное доказательство доказывает факт совершения кибернасилия.

«Это важно прежде всего потому, что неправильно проведенное следствие и недостаточная аргументация, которые повлияют на качество и дальнейшее течение судебного разбирательства, приведут к повторному рассмотрению производства в суде, а следовательно, к повторной травматизации пострадавших, находящихся в уязвимом положении», – пояснила спикер.

Судья также добавила, что, по ее убеждению, следует распространять социальную рекламу и организовывать еще больше просветительских мероприятий, направленных на формирование в обществе нулевой толерантности к случаям хранения материалов интимного характера, в том числе «взрослых видео» с участием детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.