Схема на 1,5 млн грн — злоумышленники обманули 74 человек, искавших работу за границей

Мошенники предоставляли «услуги» по трудоустройству с июля 2022 по февраль 2024 года.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников мошеннической схемы, которые за деньги обещали трудоустройство в Королевстве Швеция.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, организатор схемы, которая находилась в Швеции, и двое соучастников, которые были в Киеве, искали желающих устроиться на работу за границей. Свои «услуги» по трудоустройству они предоставляли с июля 2022 по февраль 2024 года. В Украине потенциальные работники платили 3000 гривен и подписывали информационно-консультационный договор.

Дальше люди должны были за свой счет ехать в Швецию. Там их встречала организатор схемы, рассказывала, где можно временно поселиться и брала 250-300 евро за «помощь» в изготовлении документов, которые «дают право на трудоустройство».

«За несколько дней женщина обещала уладить все дела с документами и связаться с потенциальными работниками, впрочем, переставала выходить на связь. Таким образом, членам организованной группы удалось обмануть 74 человека на 1,5 млн гривен», - заявили в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении двух участников схемы, действовавших в Украине, направлен в суд. Относительно организатора находящейся в Швеции схемы материалы выделены в отдельное производство в связи с ее розыском.

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