Практика судів
  1. В Україні

Схема на 1,5 млн грн — зловмисники ошукали 74 людей, які шукали роботу за кордоном

22:54, 6 вересня 2024
Шахраї надавали «послуги» з працевлаштування з липня 2022 по лютий 2024 року.
Схема на 1,5 млн грн — зловмисники ошукали 74 людей, які шукали роботу за кордоном
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно двох учасників шахрайської схеми, які за гроші обіцяли працевлаштування у Королівстві Швеція.

Як повідомила Київська міська прокуратура, організаторка схеми, що перебувала у Швеції, та двоє співучасників, що були у Києві, шукали охочих влаштуватись на роботу закордоном. Свої «послуги» з працевлаштування вони надавали з липня 2022 по лютий 2024 року. В Україні потенційні працівники платили 3 000 гривень та підписували інформаційно-консультаційний договір.

Далі люди мали за свій рахунок їхати до Швеції. Там їх зустрічала організаторка схеми, розповідала де можна тимчасово поселитися та брала 250-300 євро за «допомогу» у виготовленні документів, які «дають право на працевлаштування».

«За кілька днів жінка обіцяла владнати всі справи із документами та зв’язатися із потенційними працівниками, втім переставала виходити на зв'язок. Таким чином членам організованої групи вдалося ошукати 74 особи на 1,5 млн гривень», - заявили у прокуратурі.

Обвинувальний акт щодо двох учасників схеми, які діяли в Україні, скеровано до суду. Щодо організаторки схеми, яка перебувала у Швеції, матеріали виділені в окреме провадження у звʼязку з її розшуком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оптимізація мережі судів дозволить вирівняти суддівське навантаження і економити кошти на утримання судів – Ірина Мудра

У довгостроковій перспективі оптимізація мережі передбачатиме економію коштів на утримання судів.

Шапка-вушанка залишається – Кабмін опублікував постанову про зміни в уніформі поліцейських

Стало відомо, як зміниться уніформа поліцейських, і чи станеться щось з шапкою-вушанкою.

З 20 вересня Міноборони не зможе забезпечити бойові виплати військовослужбовцям, якщо парламент не ухвалить зміни до бюджету – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа зазначила, що зміни про збільшення видатків потрібно прийняти до 20 вересня, бо в іншому випадку військовослужбовці не отримають виплати.

Затверджено чергові зміни до Положення про ЄСІТС: текст змін

Зміни стосуються порядку дій у разі технічної неможливості використання підсистеми відеоконференцзв’язку для здійснення фіксування судових засідань та надходження заяви учасника справи щодо ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.

Для військовослужбовців запровадять антикорупційні обмеження та обов’язки

Військовослужбовців зобовʼяжуть доповідати про наявність у них конфлікту інтересів

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду