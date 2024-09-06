На Хмельниччині молодик прикинувся дівчиною і виманив у військового півмільйона гривень

19-річний хлопець створив фейкову сторінку дівчини в Інстаграм та під час спілкування зі знайомим, який був на фронті, виманював у нього гроші.

Фото: поліція

На Хмельниччині до суду направлено обвинувальний акт стосовно 19-річного молодика, який шахрайським способом виманив гроші у військового. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що він створив фейкову сторінку в Instagram, підписавшись жіночим ім’ям, і написав 22-річному односельцю, який перебував на фронті.

Пізніше почав виманювати з нього гроші на лікування та інші потреби. Отримані кошти використовував на власні потреби.

Коли сума сягнула майже півмільйона, потерпілий вирішив перевірити, кому він скидав гроші.

За допомогою одного з месенджерів він розсекретив свого знайомого. Шахраю загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

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