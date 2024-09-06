В Хмельницкой области молодой человек притворился девушкой и выманил у военного полмиллиона гривен

19-летний парень создал фейковую страницу девушки в Инстаграм и во время общения со знакомым, который был на фронте, выманивал у него деньги.

Фото: поліція

В Хмельницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении 19-летнего молодого человека, который мошенническим способом выманил деньги у военного. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что он создал фейковую страницу в Instagram, подписавшись женским именем, и написал находившемуся на фронте 22-летнему односельчанину.

Позже начал выманивать у него деньги на лечение и другие нужды. Вырученные средства использовал на собственные нужды.

Когда сумма достигла почти полмиллиона, потерпевший решил проверить, кому он отправлял деньги.

С помощью одного из мессенджеров он рассекретил своего знакомого. Мошеннику грозит от 3 до 8 лет заключения.

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