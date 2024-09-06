В Днестре на границе с Молдовой обнаружили тело мужчины

Пограничники заявили, что погибший, вероятно, пытался переплыть реку.

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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что во время патрулирования государственной границы пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили в водах Днестра тело мужчины, обвитого водорослями.

Предварительно установлено, что погибший, вероятно, пытался переплыть реку, чтобы нелегально пересечь границу с Молдовой.

«Однако сильное течение и водоросли стали роковыми для него», - заявили пограничники.

При мужчине был найден полиэтиленовый пакет с документами, личными вещами и еще одним комплектом одежды. На место происшествия были вызваны сотрудники ГСЧС и полиции, вытащившие тело на берег.

Погибшим оказался житель Днепропетровской области, 1971 года рождения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.

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