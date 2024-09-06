Задержали двух военных, которые сбежали со службы и открыли «бизнес» на уклонистах

Фигуранты предлагали знакомым оформить медицинские документы с исключением из военного учета в одном из киевских ТЦК и СП.

Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые решили подзаработать на знакомых военнообязанных, которые не хотели идти в ВСУ. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Подозреваемые самовольно покинули место несения службы для того, чтобы «заняться бизнесом».

Фигуранты предлагали знакомым оформить медицинские документы с исключением из военного учета в одном из киевских ТЦК и СП.

В ГБР отмечают, что их услуги стоили 8 тыс. долларов США. Злоумышленники взяли предоплату 500 дол. США у одного из своих знакомых. Их задержали во время получения финальной части суммы, которую они якобы брали для оплаты услуг в военкомате.

Фигуранты сообщены о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Следствие продолжается, изучаются связи фигурантов в ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссиях столицы.

«Раньше им было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части», - добавили в Бюро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.