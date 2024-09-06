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Задержали двух военных, которые сбежали со службы и открыли «бизнес» на уклонистах

22:00, 6 сентября 2024
Фигуранты предлагали знакомым оформить медицинские документы с исключением из военного учета в одном из киевских ТЦК и СП.
Задержали двух военных, которые сбежали со службы и открыли «бизнес» на уклонистах
Фото: dbr.gov.ua
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Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим, которые решили подзаработать на знакомых военнообязанных, которые не хотели идти в ВСУ. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Подозреваемые самовольно покинули место несения службы для того, чтобы «заняться бизнесом».

Фигуранты предлагали знакомым оформить медицинские документы с исключением из военного учета в одном из киевских ТЦК и СП.

В ГБР отмечают, что их услуги стоили 8 тыс. долларов США. Злоумышленники взяли предоплату 500 дол. США у одного из своих знакомых. Их задержали во время получения финальной части суммы, которую они якобы брали для оплаты услуг в военкомате.

Фигуранты сообщены о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Следствие продолжается, изучаются связи фигурантов в ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссиях столицы.

«Раньше им было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части», - добавили в Бюро.

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