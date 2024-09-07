В Ровенской области водитель приехал к патрульным пьяным, чтобы забрать свое удостоверение, которое у него изъяли за пьяную езду

Мужчина хотел вернуть свое водительское удостоверение, которое инспекторы недавно изъяли из-за того, что мужчина управлял авто в нетрезвом состоянии.

В Ровенской области водитель приехал в патрульные пьяным, чтобы забрать удостоверение водителя, которое у него изъяли за пьяную езду.

Как сообщается, в Дубенское отделение патрульной полиции приехал 49-летний мужчина. Он хотел вернуть свое водительское удостоверение, которое инспекторы недавно изъяли из-за того, что мужчина авто в нетрезвом состоянии.

Патрульные удивились, когда во время общения обнаружили, что мужчина снова с признаками опьянения. Результат осмотра оказался положительным: 2,10 промилле.

На водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.

«В очередной раз подчеркиваем! Не пренебрегайте правилами дорожного движения, не садитесь за руль под хмельком! Берегите себя и близких! Будьте ответственными участниками дорожного движения!» - подчеркнули патрульные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.