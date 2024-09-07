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На Рівненщині водій приїхав до патрульних п'яним, щоб забрати своє посвідчення, яке в нього вилучили за п'яну їзду

07:40, 7 вересня 2024
Чоловік хотів повернути своє посвідчення водія, яке інспектори нещодавно вилучили через те, що чоловік керував авто напідпитку.
На Рівненщині водій приїхав до патрульних п'яним, щоб забрати своє посвідчення, яке в нього вилучили за п'яну їзду
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На Рівненщині водій приїхав до патрульних п'яним, щоб забрати своє посвідчення водія, яке в нього вилучили за п'яну їзду.

Як повідомляється, до Дубенського відділення патрульної поліції приїхав 49-річний чоловік. Він хотів повернути своє посвідчення водія, яке інспектори нещодавно вилучили через те, що чоловік керував авто напідпитку.

Патрульні здивувалися, коли під час спілкування виявили, що чоловік знову з ознаками сп'яніння. Результат огляду виявився позитивним: 2,10 проміле.

На водія патрульні склали протокол за  ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.

«Вкотре наголошуємо! Не нехтуйте правилами дорожнього руху, не сідайте за кермо напідпитку! Бережіть себе та близьких! Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху!» — підкреслили патрульні.

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