Затверджено чергові зміни до Положення про ЄСІТС: текст змін

Зміни стосуються порядку дій у разі технічної неможливості використання підсистеми відеоконференцзв’язку для здійснення фіксування судових засідань та надходження заяви учасника справи щодо ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.

Вища рада правосуддя 5 вересня 2024 року затвердила зміни до «Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положення, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)».

Згідно з рішенням ВРП, у новій редакції викладено низку пунктів Положення:

Пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Обов’язковість реєстрації Електронного кабінету в ЄСІТС для окремих категорій суб’єктів визначається процесуальним законодавством.».

Підпункт 2 пункту 45 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Особливості вчинення окремих процесуальних дій з використанням підсистеми відеоконференцзв’язку визначаються процесуальним законодавством.».

Пункт 51 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«У разі технічної неможливості використання підсистеми відеоконференцзв’язку для здійснення фіксування судових засідань, що проводяться без застосування режиму відеоконференції, аудіо-, відеофіксація та ведення протоколу (журналу) судового засідання можуть здійснюватися наявними в судах автономними системами технічної фіксації судового процесу з подальшим долученням матеріалів до АСДС. Зазначені процесуальні дії вчиняються судом до появи в підсистемі відеоконференцзв’язку можливості автономного фіксування судових засідань.».

Абзац перший пункту 124 викласти в такій редакції:

«124. У разі надходження заяви учасника справи щодо ознайомлення з матеріалами справи чи окремими документами в електронному вигляді через підсистему «Електронний суд» суд, який отримав таку заяву, забезпечує сканування відповідних матеріалів справи чи окремих документів у паперовій формі, що перебувають у такому суді, та долучає їх до матеріалів електронної судової справи.».

Після пункту 133 доповнити пунктом 134 такого змісту:

«134. Терміни «Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система» та «Єдина судова інформаційно-комунікаційна система» є тотожними для цілей Положення до приведення термінології, яка вживається в законах України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про доступ до судових рішень», Кодексі України з процедур банкрутства, Кодексі України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актах, у відповідність із термінологією, яка вживається в Господарському процесуальному кодексі України, Кодексі адміністративного судочинства України, Кримінальному процесуальному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України та законодавстві про інформаційно-комунікаційні системи».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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